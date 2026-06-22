V Česku ročně vzniká přibližně 200 tisíc tun spalitelných nebezpečných odpadů. Současná kapacita spaloven ale umožňuje odstranění jen zhruba poloviny. Stejné množství je tak skládkováno. Tato praxe ale musí skončit. Konec skládkování nařizuje evropská i česká legislativa.
Česko ovšem nemá pro všechen nebezpečný odpad kapacity. Nejnovější spalovna nebezpečného odpadu se nachází v Ostravě a je 26 let stará. Od té doby žádná jiná nevznikla, ačkoliv záměrů v různých fázích přípravy je několik. Některé se o povolení snaží i takřka 20 let. Česko se tedy musí stále spoléhat jen na již existujících 21 starých zařízení.
Podle zástupců průmyslu, odpadářských firem i ministerstva životního prostředí hrozí, že bez nových kapacit nebude možné splnit ani vlastní odpadovou politiku státu. Investoři popisují, jak těžko se se svými záměry snaží uspět. Pracuje se proto na změně legislativy. Pomoci by mělo zařazení těchto spaloven mezi vyhrazené a strategicky významné stavby, podle investorů ale ani to nepomůže.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.