Spaloven nebezpečných a průmyslových odpadů je v Česku nedostatek. Jedna by teď mohla vzniknout v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Plánuje ji firma Quail, která spadá pod španělskou společnost FCC. Vyrůst má v areálu Hůrka, kde už nyní tato firma odpady upravuje a zpracovává. Přepracovaný odpad je zde využíván jako hlavní složka pro výrobu rekultivačních materiálů. Celková kapacita zařízení je nyní 170 tisíc tun odpadů ročně. K tomu chce firma vystavět zmíněnou spalovnu s kapacitou 20 tisíc tun.

Podle ministerstva životního prostředí v Česku v současné době chybí kapacita spaloven na průmyslové a nebezpečné odpady v objemu 40 až 50 tisíc tun ročně. Možnost jeho ukládání na skládkách je přitom omezená.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Z jakého důvodu obec Temelín spalovnu odmítá.
  • Jak má spalovna vypadat a jaké další plány FCC má.
  • Proč je spaloven nebezpečných odpadů v Česku nedostatek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.