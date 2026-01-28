Spaloven nebezpečných a průmyslových odpadů je v Česku nedostatek. Jedna by teď mohla vzniknout v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín. Plánuje ji firma Quail, která spadá pod španělskou společnost FCC. Vyrůst má v areálu Hůrka, kde už nyní tato firma odpady upravuje a zpracovává. Přepracovaný odpad je zde využíván jako hlavní složka pro výrobu rekultivačních materiálů. Celková kapacita zařízení je nyní 170 tisíc tun odpadů ročně. K tomu chce firma vystavět zmíněnou spalovnu s kapacitou 20 tisíc tun.
Podle ministerstva životního prostředí v Česku v současné době chybí kapacita spaloven na průmyslové a nebezpečné odpady v objemu 40 až 50 tisíc tun ročně. Možnost jeho ukládání na skládkách je přitom omezená.
Co se dočtete dál
- Z jakého důvodu obec Temelín spalovnu odmítá.
- Jak má spalovna vypadat a jaké další plány FCC má.
- Proč je spaloven nebezpečných odpadů v Česku nedostatek.
