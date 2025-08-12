Připravovaná spalovna komunálního odpadu na slovenské straně v těsné blízkosti českých hranic není po vůli části místních, Slováků i Čechů. Investorem je firma GGES patřící do skupiny Grafobal Group Ivana Kmotrika, jedné z největších společností na Slovensku. Záměr u Bílých Karpat zaujme nejen kapacitou, ale také netradičním designem.
Stavba připomínající futuristický „blob“ Jana Kaplického překvapí absencí klasického komína. Přesto má ročně zlikvidovat až 135 tisíc tun odpadu. To je víc než třetina současné kapacity Malešické spalovny v Praze, která za rok spálí až 330 tisíc tun odpadu. Obě spalovny se označují jako zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), protože odpad nejen spalují, ale také energeticky využívají pro výrobu tepla a elektřiny.
Spalovna chystaná jen několik set metrů od českých hranic tak vyvolává nesouhlas nejen mezi některými obyvateli Skalice, na jejímž katastru má být, ale i v českých Sudoměřicích a okolních obcích. Obyvatelé a ekologické organizace mají obavy z možných negativních dopadů na životní prostředí, a to i s ohledem na blízkost chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
