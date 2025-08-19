Investoři v Česku aktivně pracují na přípravách výstavby nových spaloven komunálního odpadu. K aktuálním čtyřem v Praze, Brně, Plzni a Liberci by jich mohlo v krajním případě přibýt dalších osmnáct. Pak by ale nastal problém s tím je „uživit“. Jejich celková kapacita by byla mnohem větší, než je dostupné množství odpadu. A v kotlích by tak mohl končit i ten, který by šlo ještě využít – recyklovat. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) proto upozorňuje na možnost zavedení poplatků, kterými by jeho nadměrné energetické využívání omezilo. „Stát nesmí zůstat bez možnosti ovlivnit spalování komunálního odpadu,“ upozorňuje David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí (MŽP).
Co se dočtete dál
- Jak stát koriguje vznik spaloven komunálního odpadu.
- Co by se změnilo, když by jich bylo v Česku moc.
- Jaké projekty s největší pravděpodobností vzniknou a kde.
