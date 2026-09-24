Počet prodaných firem v Česku stoupá, ukazují nejnovější čísla. „Za první pololetí letošního roku jsme napočítali 96 transakcí, meziročně o 35 procent více,“ říká šéfka poradenské společnosti RSM pro Česko a Slovensko Monika Marečková. Zároveň se experti na fúze a akvizice shodují, že momentálně rozjednaných dealů je více než v předchozích letech.

Jedním z důvodů zvýšeného počtu změn vlastnictví je čím dál vyšší věk majitelů firem. A podle poradců budou stárnoucí vlastníci, kteří nemají komu předat řízení nebo toho nejsou schopni, čím dál častějším důvodem prodeje podniků.

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Co se dočtete dál

  • Kolik je v Česku firem se stárnoucími zakladateli.
  • Jaké prodeje se uskutečnily v poslední době.
  • jaké jsou trendy v oblasti fúzí a akvizic.

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