Měl to být evropský obr na kolejích. Francouzský Alstom a německý Siemens chtěly spojit své železniční aktivity a postavit firmu, která by dokázala soupeřit s čínskou CRRC, největším výrobcem vlaků na světě. Projekt měl podporu Paříže i Berlína a jeho zastánci mu dali patřičně ambiciózní přezdívku: „Airbus železnice.“

V únoru 2019 ale přišlo z Bruselu zamítnutí. Evropská komise dospěla k závěru, že spojení dvou největších evropských výrobců by příliš omezilo konkurenci v železniční signalizaci a u vysokorychlostních vlaků. Argument, že Evropa potřebuje větší firmy kvůli sílící konkurenci z Číny, nestačil.

O sedm let později by podobná debata mohla dopadnout jinak. Evropská komise chystá největší změnu pravidel pro posuzování fúzí za posledních dvacet let. A do úvah o tom, zda velké spojení povolí, chce mnohem výrazněji zahrnout argumenty, které Siemens s Alstomem tehdy neúspěšně používaly: větší rozsah, rychlejší inovace nebo větší odolnost vůči problémům v dodavatelských řetězcích.

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