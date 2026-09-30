Andrej Babiš byl tím dárkem nadšen. „Ten sýr nikomu nedávejte, ten si nechám,“ prohodil premiér ke svým spolupracovníkům, z nichž jeden se posléze mimo záznam svěřil HN. Babišovi udělal nebývalou radost sýr, který jemu i všem ostatním lídrům zemí Evropské unie darovala italská premiérka Giorgia Meloniová. Bylo loni těsně před Vánoci a premiéři či prezidenti států EU si v ten čas na summitu v Bruselu tradičně dávají drobné dárky. Obvykle je rovnou rozdělí mezi své podřízené – co by taky s tolika předměty dělali. Na sýr od Meloniové ale Babiš nedovolil nikomu sáhnout.
Aby bylo jasno – je dobře, že český premiér si k Meloniové vytvořil vysoce nadstandardní vztah, byť z její strany není ve stejné míře opětován. Což je ale dáno objektivními fakty, jak si vysvětlíme, nikoliv jen nějakými Babišovými nedostatky. Český premiér je ale každopádně, a na tom se shoduje víc zdrojů z jeho okolí, Meloniovou opravdu okouzlen. Bylo to ostatně vidět i na jejich úterní tiskové konferenci v Praze. Zdůrazňování, že je Meloniové návštěvou nadšen a poctěn, Babiš použil výrazně víckrát, než je při takových příležitostech běžné.
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