Na tuzemském trhu fúzí a akvizic se blíží k závěru jedna z největších transakcí letošního roku. Dánská odpadová firma Marius Pedersen oficiálně oznámila, s kým vstupuje do exkluzivních jednání o převzetí českých a slovenských aktivit.

Proces řízený poradenskou společností KPMG přilákal značnou pozornost. Jak již HN napsaly, závazné nabídky podalo celkem sedm zájemců. Mezi tuzemskými hráči figurovaly skupiny Daniela Křetínského, Pavla Tykače, Karla Pražáka či společnost Wood & Company. Ze zahraničí se o aktivity firmy ucházely FCC Environment, Remondis a Paprec. 

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