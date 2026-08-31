Slovenská investorka trvale žijící v Praze Emília Mamajová a její společník Marko Jojič dávají do pohybu kapitál z jejich prvního společného fondu pod investiční společností Everita. Někdejší manažerka Penty Investments či investičního butiku Gabriela Eichlera Benson Oak se svým byznysovým parťákem aktuálně dotáhli první obchod pod hlavičkou Everity na českém trhu.
Vůbec první investici fondu si připsali na jaře v Chorvatsku, kde vstoupili do rodinných pekáren ve Splitu s názvem Pekarna Hrstić. V Česku si ale vyzkouší zcela jiný obor. Zlákalo je totiž zdravotnictví, ve kterém mají oba investoři dlouholeté zkušenosti. Konkrétně jde o oblast klinického hodnocení léků a léčivých přípravků.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou zakladatelé fondu Everita.
- Jakou akvizici nyní dotáhli v Česku.
- Jaká mohla být cena obchodu.
- Jaké plány v novém oboru mají.