Během posledního zhruba měsíce veřejným prostorem i politickou scénou rezonovala vyjádření zástupců vlády – zejména ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše (oba ANO) – o tom, že banky nepřiměřeným způsobem vydělávají na hypotékách a zhoršují tím dostupnost bydlení v Česku. Výraznou odezvu to vyvolalo ze dvou důvodů.
Zaprvé kvůli argumentaci Schillerové, která si stěžovala, že banky zdražují hypotéky navzdory tomu, že základní sazby ČNB nerostou – což ale z ekonomického hlediska nedává příliš smysl, protože jedno s druhým napřímo nesouvisí. A pak protože podle řady zástupců bank a jiných finančních expertů mají peněžní domy na hypotékách jedny z nejnižších marží v EU.
Výroky lídrů vládního hnutí ANO nejsou překvapivé. Současná situace je pro ně problematická, neboť před volbami jeho zástupci – bez většího detailu, jak toho chtějí docílit – slibovali, že hypotéky zlevní. Na trhu se přitom nyní děje pravý opak. I proto začali nahlas hovořit o zavedení speciální daně, která by měla „neposlušné“ banky srovnat do latě. Současně by si díky jejímu zavedení zajistili několik miliard korun navíc, které by každý rok doputovaly do státního rozpočtu potýkajícího se s výrazným a stále bobtnajícím schodkem. HN proto provedly srovnání, kolik banky na hypotékách skutečně vydělávají a jak vysoké marže na nich oproti jiným svým produktům mají.
Co se dočtete dál
- Kolik vydělávají banky působící v Česku.
- Jak vysoké mají celkové marže na svých úvěrových produktech a kolik tyto marže činí konkrétně na hypotékách.
- Jak si ve srovnání marží vedou s bankami na ostatních evropských trzích.
- Co navrhují někteří šéfové bank vládě.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace