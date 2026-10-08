V Česku se opět rozhořela debata o možnosti zavedení speciální daně pro bankovní sektor. Stalo se tak poté, co ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na sociálních sítích okomentovala vývoj na hypotečním trhu. „Banky dál zdražují hypotéky, přestože základní sazba neroste. Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené,“ napsala Schillerová v příspěvku na sociální síti X.
Reagovala tím na nová data Hypoindexu o tom, že nabídková úroková sazba hypoték se nyní pohybuje v průměru okolo 5,8 procenta. Případné zdanění bank – ale i energetických či zbrojařských firem – Schillerová naznačila i o několik dní dříve v rozhovoru pro Českou televizi. Pro tu uvedla, že jde o „legitimní úvahy, protože tyto sektory mají opravdu v posledních letech brutální zisky, absolutně nepřiměřené a těžko se dá vyloučit, že by to v dohledné době bylo jinak“.
Co se dočtete dál
- Jaké argumenty pro zavedení bankovní daně ministryně financí Alena Schillerová používá.
- Co na případné zavedení říkají ekonomové a banky.
- Jak hodlá ANO splnit své předvolební sliby o zlevnění hypoték v Česku.
- Co přesně ovlivňuje jejich cenu a jak vysoké marže u těchto úvěrů banky vlastně mají.
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