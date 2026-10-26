Po téměř dvaceti hodinách schválili poslanci minulý čtvrtek v noci základní údaje rozpočtu na příští rok s deficitem ve výši 386 miliard korun. Základní parametry se už měnit nemohou, nyní se ale rozjedou dohady o rozpočtech jednotlivých kapitol a také o potenciálních přesunech peněz uvnitř rozpočtu. Zkrátka, rozpočet na rok 2027 je za námi a je lepší na něj co nejdřív zapomenout, i když tu s námi bude po celý další rok.
Nyní přichází čas na to popřemýšlet co dál. Vláda si v říjnu nechala radou ministrů financí Evropské unie schválit upravený fiskálně-strukturální plán, který počítá s výrazným snižováním deficitu. Ministerstvo financí pak v národním střednědobém výhledu počítá s hotovostním schodkem státního rozpočtu v roce 2028 ve výši 360 miliard korun, což velkému šetření neodpovídá, nicméně je to stále o kapku méně než v příštím roce. A protože vláda stále ještě tvrdí, že hodlá splnit ambiciózní cíle svého programového prohlášení, kam patří například výraznější valorizace důchodů, bude muset přidat na straně příjmů. Nová elektronická evidence tržeb zkrátka rozpočet nezachrání.
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