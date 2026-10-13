Praha dlouhodobě patří z pohledu dostupnosti vlastního bydlení k nejhorším městům v Evropě. Nová data ale ukazují, že kromě hlavního města se problém přelévá i do dalších krajských měst v zemi. Z pohledu toho, kolik domácnost potřebuje hrubých ročních mezd k pořízení průměrného nového bytu, se do desítky nejméně dostupných měst v Evropě dostaly i Brno a Ostrava. Nejnovější data, která mají HN exkluzivně k dispozici, také ukazují průměrné ceny novostaveb v jednotlivých zemích a městech a také, jak se v nich vyvíjejí ceny nájemného.
Co se dočtete dál
- Kolik ročních platů potřebuje česká domácnost na to, aby si pořídila vlastní byt v Praze, Brně a Ostravě?
- Které město v Evropě je ještě dražší než Praha.
- Jak se vyvíjejí ceny novostaveb ve vybraných českých městech ve srovnání s Evropou.
- Jak se vyvíjejí ceny nájemného ve vybraných evropských městech.
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