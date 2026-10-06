Největší bankovní dům v zemi Česká spořitelna společně s Národní rozvojovou bankou (NRB) a ministerstvem pro místní rozvoj letos naplno spustily nový Fond dostupného bydlení. Jedním z hlavních cílů této iniciativy je pomoc s řešením jednoho ze strukturálních problémů tuzemské ekonomiky, kterým je dlouhodobě nedostatečná možnost pořídit si vlastní byt.

Projekt představuje konkrétní příklad takzvaného smíšeného financování (blended finance), jež propojuje soukromý kapitál komerčních bank se státními a evropskými prostředky. Pro bankovní sektor zároveň tento model funguje jako praktický argument v debatách o případném zavedení sektorové bankovní daně. Úvahy o jejím zavedení v posledních dnech naznačila ve veřejných vyjádřeních ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

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Co se dočtete dál

  • Do čeho přesně bude fond investovat.
  • Kolik peněz do projektů nalije.
  • Jaký výnos slibuje pro institucionální investory.
  • Proč to banka dělá.
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