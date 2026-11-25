Když rodiče zvažují, kolik mohou dětem přispět na vlastní bydlení, měli by si položit ještě jednu otázku: Co jim po takové pomoci zůstane? Nejde přitom jen o peníze na účtu. Jejich finanční jistotu tvoří také dlouhodobé úspory, investice, nemovitosti a prostředky na stáří.
Pomoc s bydlením se dotýká i majetku, který měl původně přejít na další generaci až dědictvím. Podle průzkumu Broker Consulting téměř dvě třetiny rodičů, kteří dětem s bydlením pomohli, předaly část takového majetku už za života. Rodiny tak nerozhodují pouze o dnešním bydlení dětí, ale i o vlastním zabezpečení na další desetiletí.
Skutečná míra podpory přitom může překročit původní očekávání. Celkem 61 procent rodičů, kteří dětem pomohli s bydlením, nepředpokládalo, že bude jejich pomoc tak rozsáhlá. U 51 procent mělo toto rozhodnutí středně velký nebo významný dopad na jejich celkovou finanční jistotu. Při rozhodování by proto neměla být určující pouze hodnota majetku, který mají rodiče k dispozici, ale také to, jakou roli hraje v jejich vlastním finančním zabezpečení.
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Devět z deseti těchto rodičů by se znovu rozhodlo stejně. Zároveň se 57 procent muselo kvůli podpoře dětí vzdát některých vlastních plánů. Pokud rodiče zvažují finanční nebo majetkovou pomoc dětem, měli by ji posuzovat v kontextu svého dlouhodobého finančního plánu, vlastních potřeb a životních cílů.
Před darováním peněz, převodem nemovitosti či jejím poskytnutím jako zástavy za hypotéku je důležité zvážit, jaké rezervy budou mít rodiče k dispozici v případě nenadálých situací a jak se jejich rozhodnutí promítne do budoucích příjmů a výdajů. Dobrá pomoc není ta nejvyšší možná. Je to taková, která neohrozí finanční jistotu rodičů.
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