Ještě do konce letošního roku budou desítky tisíc lidí refixovat své hypoteční úvěry. Celkově se tak finanční domy poperou o vyšší desítky miliard korun, protože klienti mezi nimi budou hledat ty nejvýhodnější nabídky. To nyní na trhu vytváří zajímavou situaci.
Na jedné straně bankéři hovoří o tom, že aktuální růst cen zdrojů, kterými peněžní domy tyto úvěry na bydlení financují, neodpovídá cenám hypoték, a ty tak budou muset zdražovat. Na straně druhé růst těchto cen bude brzdit právě konkurence – zejména menších hráčů, kteří si budou chtít z hypotečního „koláče“ uzmout co největší kus.
Klienti se tak zřejmě budou muset smířit s tím, že sazby hypoték se vyšplhají někam mezi 5,5 až šest procent. To lidem s končící fixací může zvýšit měsíční splátku i o deset tisíc korun. Proti zdražování však kromě konkurence mezi bankami bude působit i ostrá politická rétorika, jejímž mottem jsou „levnější“ hypotéky, s níž v posledních týdnech přichází vládní koalice.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí ještě čeká refixace hypoték.
- Kolik miliard hypoték se bude refixovat.
- Bude brzdit zdražování úvěrů konkurence mezi bankami či hrozba speciální daně.
- O kolik zdraží hypotéky.
- Kolik činí marže bank u těchto úvěrů a zdali jsou podle nich dostatečně vysoké.
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