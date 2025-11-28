Současný vývoj na finančních trzích nepřináší moc dobré zprávy pro zájemce o hypotéky. Mohou za to především vysoké ceny zdrojů, kterými banky tyto úvěry na bydlení financují. Momentálně se totiž pohybují okolo nejvyšších hodnot za poslední dva roky. Banky přitom doposud tento vývoj do svých hypotečních sazeb naplno nepromítly, což znamená, že se jim pomalu smrskává úroková marže.
Co se dočtete dál
- Proč současný růst ceny peněz žene hypoteční sazby vzhůru.
- O kolik mohou hypotéky zdražit.
- Jak moc se mohou zvýšit splátky lidem, kterým brzy končí fixace.
- Kteří klienti to pocítí nejvíce.
- Z jakých důvodů jsou bankovní marže neobvykle nízké a proč to otevírá prostor pro další zdražování.
- Jaké kroky může klient udělat, aby si vyjednal výhodnější podmínky.
- Kdy je nejlepší čas začít jednat s bankou.
