Finanční domy v Česku se snaží své klienty přimět, aby právě jejich účet používali jako ten hlavní. Tento širší trend je patrný třeba u České spořitelny. Největší tuzemská banka nyní výrazně mění způsob, jak její klienti mohou dosáhnout na nejvyšší sazbu u spořicího účtu. Úrok přes pět procent už není u ČS podmíněn jen například pravidelným využíváním platební karty nebo investicemi. Nově musí lidé sbírat body také v jednotlivých oblastech, jakými jsou povinné rezervy, penzijní spoření nebo pojištění.
Co se dočtete dál
- Jaké přesné podmínky musí klienti České spořitelny splnit pro získání nejvyšší možné úrokové sazby na spořicím účtu.
- Jaké podmínky existují v ostatních bankách.
- Proč banky vyšší úročení na „spořácích“ podmiňují stále složitějšími mechanismy.
- Kdo je v tomto směru na trhu „benchmarkem“ a kým se tuzemské banky nejvíce inspirují.