Specializovaný portál Finparáda.cz už po patnácté vyhlásil nejlepší finanční produkty bank a pojišťoven na českém trhu. Nejvíce bodů letos v celkovém hodnocení získala Moneta Money Bank, druhá skončila Česká spořitelna a třetí Air Bank. Celkově se hodnotilo v 16 produktových kategoriích.
Žebříčky sestavuje pravidelně od roku 2011 datově-analytická agentura Scott & Rose, která je současně provozovatelem portálu Finparáda.cz. Její analytici po celý rok pracují s tisíci údajů u jednotlivých produktů a vzájemně je porovnávají. Vždy v prvních měsících roku sestaví celkové pořadí v rámci jednotlivých kategorií za uplynulý rok. Hodnocené údaje (poplatky, úrokové sazby, limity, parametry apod.) jsou platné k 9. březnu 2026.
Kompletní výsledky i s konkrétními parametry produktů, které je možno vzájemně porovnat, detailní metodiku anebo vítěze v cenách veřejnosti lze najít na webu Finparáda.cz.
Hodnoticími kritérii jsou vždy nejdůležitější parametry pro jednotlivé produkty. Jde tedy například o výši poplatků za služby, nastavení úrokových sazeb či limitů, výnosnost u spořicích a investičních nástrojů, ale i srozumitelnost a jednoduchost smluvních podmínek, zejména u pojistných produktů. Nejvíce bodů (23) získala Moneta Money Bank, která je tedy podle Finparády.cz produktovou společností roku.
„Soutěž vychází z online žebříčků nejlepších finančních produktů, které jsou na portálu Finparáda.cz k dispozici aktualizované po celý rok. Žebříčky stojí na jednoduché a srozumitelné metodice a vycházejí z desítek tisíc datových položek, které v průběhu roku systematicky zpracováváme. Již patnáct let se snažíme hodnotit finanční produkty co nejobjektivněji, i když to není vždy jednoduché,“ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose.
Pořadí se v posledních ročnících mění poměrně dynamicky. Nejvíce podle Mošničky vždy záleží na úrokové strategii, kterou banka pro daný rok zvolí na vkladových a úvěrových produktech. A důležité je i to, jak se jim – a jejich dceřiným společnostem – podaří zhodnotit prostředky na penzijních či investičních produktech.
V rámci jednotlivých kategorií Moneta vyhrála například u termínovaného vkladu. Aktuálně jej nabízí bez omezení výše vkladu (minimálně 15 tisíc korun), a to na měsíc, čtvrt roku, půl roku a rok. Úrokové sazby se v tomto pořadí pohybují od 3,4 procenta do 3,2 procenta. První místo získala i u spotřebitelských půjček. Banka půjčku Express nabízí na webu s RPSN (úroky, včetně poplatků) od 4,29 procenta. Na takové podmínky se ale dostanou jen ti nejbonitnější klienti. Běžně se úrok pohybuje mezi osmi až dvanácti procenty.
Výhoda půjčky od Monety je její rychlé sjednání. Od pěti tisíc do 600 tisíc korun lze zažádat online v aplikaci, od 600 tisíc do 1,5 milionu korun pak na pobočce. Splácet lze až 10 let. Banka také garantuje dorovnání nabídky od konkurence.
První místo Moneta ovšem brala i v oblasti hypoték. Také zde dlouhodobě sází na nižší sazby, než jaké nabízí další finanční domy. Na webu aktuálně promuje sazbu od 3,99 procenta bez pojištění schopnosti splácet, což je hodnota pod tržním průměrem, který podle Hypomonitoru ČBA v únoru činil 4,46 procenta. Moneta hodně sází na refinancování, kdy převede úvěr od konkurence za výhodnějších podmínek. Tento přechod je nyní mezi klienty velice populární, protože banky se přetahují o klienty, kterým letos končí pětileté fixace levných sazeb primárně z roku 2021.
Dalšímu v pořadí, České spořitelně, se dařilo například v osobních účtech s mobilní aplikací. ČS, podobně jako další banky, v poslední době například hojně rozšiřuje nabídku investování přímo v aplikaci. Air Bank pak skončila první mezi běžnými podnikatelskými účty pro OSVČ a také firemními konty.
Mezi pojišťovnami získala nejvíce bodů Allianz. V pojistných kategoriích rozhodovala cena pojistného, šíře krytí, náklady, pojistné limity, ale i srozumitelnost podmínek. Allianz byla vítězem v kategoriích rizikového životního pojištění s produktem Allianz Život, druhé místo brala v pojištění dlouhodobé péče a nejlepší byla v autopojištění. V něm dlouhodobě sází na strategii, kdy klienti platí podle toho, kolik ujedou kilometrů.
Úspěšná mezi pojišťovnami byla i BNP Paribas Cardif Pojišťovna, která dlouhodobě nabízí nejlepší produkty na trhu v oblasti pojištění schopnosti splácet – a to jak u spotřebitelských půjček, tak i hypoték.
