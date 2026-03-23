Dalo by se říci, že jednou z věcí, na které se mohou investoři v dnešní době plné nejistot spolehnout, je to, že tři banky obchodované na pražské burze i RM-Systému dodají solidní hospodářské výsledky. Potvrdilo se to i nedávno, když reportovaly výsledky za čtvrté čtvrtletí, respektive za celý rok 2025. Pojďme pěkně popořadě podle velikosti.
Největší z nich, Erste Group, za celý loňský rok vykázala historicky nejvyšší čistý zisk. Klíčovou informací však nebyly pouze aktuální čtvrtletní výsledky, ale především úspěšné dokončení akvizice Santander Bank Polska. Management zároveň potvrdil dříve indikované pozitivní dopady této transakce, mimo jiné očekávaný růst očištěného čistého zisku v letošním roce o více než 20 procent.
Komerční banka je na konci několikaleté rozsáhlé digitální transformace. Čisté úrokové výnosy, klíčová položka výsledovky bank, zatím u Komerční banky nebyly na úrovni, na které by si je analytici (a pravděpodobně i management) představovali. Nicméně slabší provozní výsledky byly kompenzovány rozpuštěním opravných položek, a tak banka za celý rok dosáhla zisku na akcii blížícího se hranici 100 korun, který plánuje celý vyplatit akcionářům formou dividendy. Management je zároveň optimistický, že po období, kdy se banka soustředila na úspěšnou transformaci, se bude moci v letošním roce opět plně zaměřit na růst byznysu.
Česká spořitelna loni vydělala téměř 28 miliard korun, zisk jí stoupl o 6,1 procenta
Moneta Money Bank dodala také rekordní zisk ve výši 6,5 miliardy korun. Banka dlouhodobě těží z přechodu klientů z tradičního do internetového a mobilního bankovnictví. Její atraktivní digitální platforma jí na jedné straně dává prostor akvírovat klientské vklady a na druhé straně prodávat úvěry a investiční produkty a zároveň optimalizovat provozní náklady. To je recept, jenž Monetě dlouhodobě funguje a soudě podle střednědobého výhledu, který management představil, bude fungovat i v následujících letech.
Zdá se tak, že „stará pravda“ uvedená na začátku tohoto sloupku bude platit i nadále.
