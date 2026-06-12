Globální ekonomika a finanční trhy v současné době čelí dvěma protichůdným šokům, jejichž výsledkem je neintuitivní souběh rostoucí inflace, relativní ekonomické stability, poklesu cen vládních dluhopisů a boomu na akciových trzích. Týkají se napětí na Blízkém východě a umělé inteligence.
Válka v Perském zálivu je pro ekonomiky i trhy jednoznačně negativní. Přináší nákladové tlaky, vede k omezení výdajů spotřebitelů i firem a nutí centrální banky ke zpřísnění měnové politiky. Ve čtvrtek zvýšila úrokové sazby ECB a blízko k takovému kroku má i ČNB, jak nyní signalizoval guvernér Michl. Prognózy obou centrálních bank a tržní očekávání navíc naznačují, že nemusí jít pouze o jednorázové „pojišťovací“ zvýšení sazeb.
V tomto prostředí se přirozeně nedaří vládním dluhopisům, i když historická zkušenost a dobré šance na mírovou dohodu naznačují, že to nejhorší již mají za sebou. Škody na ekonomickém růstu jsou zatím relativně malé. Útlum spotřeby je slabší, než by odpovídalo propadu spotřebitelské důvěry. Průmysl se navzdory zprávám o nedostatku řady důležitých vstupů stále drží nad vodou. Zásluhu na tom mají částečně vlády, které letos rozhodně nešetří a mimo jiné na sebe přebírají část nákladů vyplývajících z růstu cen energií. Odstínit cenový šok pomohl i rozmach termínovaných kontraktů a fixací. Nicméně opožděné efekty válečného šoku se již začínají projevovat. Patrné jsou známky útlumu v energeticky náročných odvětvích či ve stavebnictví, které navíc čelí ochlazení nemovitostního trhu.
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Naštěstí globální ekonomika zároveň zažívá pozitivní šok související s nástupem AI a s ním spojených investic. Nejvíce z toho těží centra AI boomu, jako je například Tchaj-wan. Růst jeho ekonomiky by se měl druhý rok po sobě pohybovat okolo devíti procent. Boom AI je také hlavním důvodem, proč se daří akciovým trhům. Přináší mimořádný růst zisků a cen akcií několika vybraných firem, zatímco zbytek trhu spíše stagnuje. Hledání budoucích vítězů tak představuje hlavní výzvu pro investory. Ti dnešní, jako SK Hynix či Samsung, jimi přitom pravděpodobně zůstanou jen po omezenou dobu.
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