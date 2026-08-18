Po řadě nemovitostních akvizic z poslední doby si skupina DRFG Investment Group brněnského podnikatele Davida Rusňáka připisuje zásah také v oblasti telekomunikací. Její klíčová společnost Suntel Group, která aktivity v oblasti budování a správy datových sítí zastřešuje, posiluje v německy mluvících zemích.
Získává 80 procent v německé společnosti GP Projekte, která se zaměřuje na výstavbu optických sítí.
Co se dočtete dál
- Co přesně DRFG kupuje.
- Jaká mohla být cena.
- Jaké plány v telekomunikacích má.
- Jak velké závazky z dluhopisů DRFG má.
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