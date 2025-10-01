Svoji první akvizici komerční nemovitosti v Maďarsku dotáhla investiční skupina DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka. Od rakouské realitní společnosti CA Immo kupuje kancelářskou budovu Bartók Ház v centru Budapešti. Jde o první transakci v rámci chystané expanze do Maďarska a dalších zemí jihovýchodní Evropy. Ta navazuje na loňskou akvizici maďarské developerské společnosti TriGranit, která kromě Maďarska staví zejména v Polsku a chystá se také na Balkán.
Co se dočtete dál
- Co přesně DRFG v Maďarsku kupuje.
- Jaká mohla být cena transakce.
- Jaké další plány DRFG v Maďarsku má.
- Jak na tom skupina Davida Rusňáka je.
