Úroky na spořicích účtech klesají a podobně jako termínované vklady nabízejí jen drobné zhodnocení v porovnání s meziroční inflací, která v květnu vyšplhala na 2,4 procenta. Konzervativnější investoři proto hledají jiné příležitosti, což se projevuje například v jejich apetitu po korporátních dluhopisech známých českých společností. Například po desetimiliardové emisi obligací zbrojařské skupiny CSG se jen zaprášilo. CSG nabídla pětileté dluhopisy s úrokem 5,75 procenta ročně.

Z žebříčku TOP realitních fondů ale plyne, že investice do sektoru realit může vynášet víc. A to by ještě letos měla být výkonnost fondů lepší než loni. Přispět k tomu má mimo jiné výrazně větší aktivita na trhu s komerčními nemovitostmi.

Mezi českými investory patří realitní fondy k nejoblíbenějším nástrojům pro zhodnocení financí. Potvrzuje se to také v letošním roce. Právě realitní fondy zaznamenaly podle dat Asociace pro kapitálový trh za první čtvrtletí letošního roku největší nárůst peněz. Jejich objem v nemovitostních fondech vzrostl oproti konci loňského roku zhruba o osm procent, zatímco celý trh zaznamenal zhruba tříprocentní nárůst.

Přísun peněz od investorů, levnější financování v kombinaci s oživením na trhu s komerčními nemovitostmi dávají manažerům realitních fondů příležitost k novým akvizicím. Investiční manažer Wood & Company Jan Kolb ve svém komentáři pro HN poukazuje na to, že objem investic v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2020 a představoval přibližně 80 procent transakcí za celý loňský rok.

Tři nové akvizice v letošním roce udělal například druhý nejstarší realitní fond v Česku Conseq realitní. Ten nejprve v květnu koupil výrobní halu v Pohořelicích. V červnu následně pořídil do svého portfolia také kancelářskou budovu Visionary v pražských Holešovicích a rozsáhlý logistický park v Olomouci.

Atraktivních příležitostí na českém trhu ale není nekonečně mnoho. Manažeři realitních fondů se proto dívají také za hranice. Například realitní fond Investika získal letos do portfolia kancelářskou budovu Piastów Office Center v polském Štětíně. Do Polska na nákupy nemovitostí vyrazila také investiční společnost Reico.

„Od začátku roku jsme udělali již čtyři akvizice – dvě v Česku a po jedné na Slovensku a v Polsku. Další akvizice určitě do konce roku ještě přibudou. A protože se v této době potkává nárůst domácího kapitálu s odchodem zahraničního kapitálu, jsou z pohledu výnosnosti jednotlivých akvizic příležitosti na trhu opravdu velmi zajímavé,“ popsal HN předseda představenstva Reico IS EAM Dušan Sýkora, který očekává, že se realitním fondům bude letos dařit lépe než loni. „Výnosy v našich fondech budou určitě vyšší z důvodu nižších nákladů na financování a zajímavých akvizic,“ doplňuje.

Nejlepší fondy

V prvním čtvrtletí letošního roku vynášely podle žebříčku drobným investorům realitní fondy v průměru přes šest procent. Za poslední rok byl nejvýkonnější Wood & Company Realitní OPF, který se zhodnotil o 11,55 procenta. V tříletém horizontu je ale na vrcholu žebříčku Creditas Nemovitostní I, který zaznamenal výnos 9,51 procenta. Tento fond za poslední rok vynesl 10,32 procenta. Důležité je zmínit, že uvedené fondy patří mezi ty menší. Hodnota nemovitostí v jejich portfoliu zatím nedosahuje úrovně dvou miliard. Menší fondy mají tendenci růst rychleji, protože nová akvizice nebo přecenění jedné nemovitosti mohou mít nemalý vliv na celkovou hodnotu portfolia.

Pokud se zaměříme jen na fondy, které mají majetek nad dvě miliardy, ze srovnání vyplývá, že nejlepší výnosnosti za posledních 12 měsíců dosáhly fondy Schönfeld & Co Nemovitosti, Trigea a Conseq realitní. První dva fondy zaznamenaly výnos nad sedm procent, Conseq realitní si připsal 6,58 procenta.

TOP realitní fondy Data o realitních fondech sbírají a analyzují Hospodářské noviny ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při Fakultě financí a účetnictví pražské VŠE. Základním kritériem pro zařazení fondu do žebříčku TOP realitní fondy je možnost veřejné nabídky podílových listů či investičních akcií jednotlivých fondů. Žebříček je vydáván na čtvrtletní bázi od roku 2017. Výsledky za Q1 2025 prezentují 26 fondů kvalifikovaných investorů a 19 retailových fondů. Typická minimální výše investice do FKI činí jeden milion korun, zatímco do fondů retailových lze investovat již od několika stovek korun. Vstupní poplatek se dle našich dat průměrně pohybuje ve výši do tří procent a výstupní poplatek je u naprosté většiny fondů po třech letech nulový. Fondy si zpravidla účtují ještě další poplatky, jejich výnosy jsou však o ně očištěné.

Fondy kvalifikovaných investorů, kam je vstup ohraničen minimální investicí jednoho milionu, vynášely za posledních 12 měsíců v průměru přes sedm procent. Podobně jako v případě retailových fondů dosahovaly nejlepších výsledků za poslední rok především menší fondy. Přes 15 procent se zhodnotil CB Property Investors. Přes 11 procent si připsal fond Silverline Real Estate.

Mezi fondy kvalifikovaných investorů, které mají majetek nad dvě miliardy korun, za posledních 12 měsíců dosáhly nejvyšší výnosnosti fondy Max Realitní, Realia Fund a ZDR Investments. Za poslední tři roky si pak mezi fondy kvalifikovaných investorů nejlépe vedly fondy Wood & Company Retail podfond, Realia Fund a Wood & Company Office podfond.