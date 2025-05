Rezidenční trh byl v posledních pěti letech jako na houpačce. A teď jsme zpátky na vlně růstu cen bytů i nájmů. V době pandemie jsme viděli neutuchající poptávku poháněnou kvantitativním uvolňováním, nízkými úrokovými sazbami a vysokými úsporami.

V roce 2022 trh s byty zamrzl z důvodu růstu úrokových sazeb, nabídka ale nerostla nijak závratným tempem – vysoká inflace a válka na Ukrajině neumožňovaly predikovat vývoj stavebních nákladů, a tak se zahájení staveb odkládalo. Toto byl důležitý moment – novostavby, které původně měly podpořit nabídku, byly opožděné.

Jakmile se trh ke konci roku 2023 s postupným poklesem sazeb nastartoval, kupující začali skupovat vše – dostupné novostavby i „second hand“ byty. V roce 2023 a 2024 byla v Praze nabídka bytů ke koupi na úrovni roku 2020.

A tím se dostáváme k současnosti. Vidíme, že vyšší sazby u hypotečních úvěrů byly ze strany kupujících akceptovány a odložená poptávka se rozhýbala. Tím se zvyšuje i tempo absorpce dostupných bytů na trhu. Právě vysoká absorpce je jedním z nejdůležitějších faktorů, které pohání ceny všech bytů vzhůru.

A jak vypadá trh nájemního bydlení? Dražší financování, omezená nabídka, flexibilita i komfort. Zatímco absorpce dostupných bytů na prodej rostla postupně s poklesem sazeb, absorpce dostupných bytů k pronájmu ve městech jako Praha, Brno či Plzeň skokově vzrostla při zvýšení úrokových sazeb a i přes pokles zůstala vysoká. V Praze je už tři roky průměrná nabídka pronájmů na úrovni kolem 5000 bytů, nájemné ale za tu dobu vzrostlo zhruba o 25 procent.

Co čekat v následujících 12 měsících? Pokud nás (opět) nepotká dvouciferná inflace nebo nezačneme stavět dvakrát více bytů (to by byl zázrak), tak nečekám nic jiného než růst cen bytů i nájmů, a to v intervalu pěti až deseti procent.