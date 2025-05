Lednovými akvizicemi definitivně vystoupil ze stínu lokálního developera. Se zaujetím prochází obchodní pasáží budovy Myslbek v centru Prahy a popisuje své budoucí představy. Z poněkud zastrčené obchodní zóny na prestižní třídě Na Příkopě chce udělat gastronomickou destinaci s bistry od věhlasných šéfkuchařů a do přízemní části přivést známé módní značky, které v Česku dosud neseženete. Olomoucký podnikatel Richard Morávek je tak trochu snílek, který si svou práci umí užít. Pro své sny navíc aktuálně získává potřebný kapitál skrz ambiciózní fond Max Realitní.

Jak je Max Realitní velký? A změnily se nějak vaše cíle po nedávných velkých akvizicích?

Strategie zůstává pořád stejná. Spočívá v dlouhodobém a stabilním růstu. Naším cílem je mít ve fondu majetek zhruba na úrovni 50 miliard korun a patřit mezi největší realitní fondy v České republice. V tento okamžik, tedy po akvizicích OC Flora a Myslbeku, je hodnota nemovitostí ve fondu téměř 20 miliard korun.

Kdo jsou vaši investoři a jaký kapitál jste získali z trhu?

Za všechny mohu jmenovat rodinu Pavla Hubáčka (majitel finanční skupiny Creditas – pozn. red.) nebo mého dlouholetého spolupracovníka Ivana Geršiho. Ti stáli u zrodu fondu společně se mnou. Ale jinak bych další jména uvádět nechtěl. Navíc teprve nyní připravujeme marketingovou kampaň, ve které budeme cílit jak na fyzické osoby, tak i na family offices a různé privátní investory. Naším cílem je, aby ve fondu naši investoři setrvávali pokud možno minimálně ve střednědobém horizontu.

Na dlouhodobosti je postavená i nákladová matematika fondu, že ano?

Neřekl bych, že je na tom postavená, ale na rozdíl od jiných fondů neúčtujeme takzvaný vstupní poplatek a zároveň poté, když budete akcie držet déle než jeden rok, neúčtujeme ani výstupní poplatek. Pokud je prodáte do 12 měsíců, výstupní poplatek je 3,5 procenta. V nejbližší době oznámíme cílové roční zhodnocení pro ty držitele akcií, kteří zůstanou do roku 2028. Pro ně garantujeme roční úročení 8,5 procenta do konce roku 2026 a osm procent do konce roku 2028.

