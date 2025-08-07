Už to vypadalo na nekonečný příběh plný velkých, ale nenaplněných plánů. Přitom propojování areálů Medvědín a Svatý Petr v populárním lyžařském středisku Špindlerův Mlýn je jedním z nejočekávanějších infrastrukturních projektů na českých horách posledních let. Společnost Melida, která má od roku 2012 zdejší areál v dlouhodobém nájmu od sportovních svazů, na něm pracuje už od roku 2014.
Ačkoliv původně měla s projektovou dokumentací finišovat již v roce 2019, kvůli řadě průtahů a komplikací se dodnes návštěvníci z jednoho svahu na druhý s lyžemi na nohou nedostanou. Teď se ale věci pohnuly.
Co se dočtete dál
- Proč se propojování sjezdovek ve Špindlu tak vleče.
- Jaká povolení projekt má a na které čeká.
- Proč se nakonec investoři přiklonili k levnější variantě.
- Jaké nové lanovky ve Špindlu vzniknou a kde.
