Už to vypadalo na nekonečný příběh plný velkých, ale nenaplněných plánů. Přitom propojování areálů Medvědín a Svatý Petr v populárním lyžařském středisku Špindlerův Mlýn je jedním z nejočekávanějších infrastrukturních projektů na českých horách posledních let. Společnost Melida, která má od roku 2012 zdejší areál v dlouhodobém nájmu od sportovních svazů, na něm pracuje už od roku 2014.

Ačkoliv původně měla s projektovou dokumentací finišovat již v roce 2019, kvůli řadě průtahů a komplikací se dodnes návštěvníci z jednoho svahu na druhý s lyžemi na nohou nedostanou. Teď se ale věci pohnuly.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se propojování sjezdovek ve Špindlu tak vleče.
  • Jaká povolení projekt má a na které čeká.
  • Proč se nakonec investoři přiklonili k levnější variantě.
  • Jaké nové lanovky ve Špindlu vzniknou a kde.
