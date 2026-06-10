Pokud by Česká národní banka vycházela primárně z toho, jak se cenová hladina vyvíjela v květnu, mohou radní za týden vyhlásit konec inflačního poplachu a v klidu odjet na dovolenou. Podle údajů ČSÚ zveřejněných ve středu totiž inflace z dubnových 2,5 procenta klesla těsně nad dvouprocentní inflační cíl. A to šlo už o třetí měsíc, během něhož se hlavní zprávy s makroekonomickým dopadem odvíjely od chaotické situace v Hormuzském průlivu, kvůli kterým platíme u čerpacích stanic takřka o třicet procent více než před rokem a pohonné hmoty tak tlačí na všeobecný růst cen.
Jenže ČNB se nemá dívat zpět, ale hodně dopředu. A navíc nelze pominout, že v celkovém inflačním čísle se výrazně projevují položky, jejichž dlouhodobý vývoj je nepředvídatelný.
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