Tuzemská finanční skupina Direct Pavla Řeháka před pár dny oficiálně získala povolení k podnikání na polském trhu. Působit tam bude v počátcích především skrze svoji pojišťovací divizi. Tu v Česku vede Michal Řezníček, dlouholetý Řehákův spolupracovník, který je s pojišťovnou spjatý posledních zhruba deset let.

„Do zahraničí jsem chtěl vždy, to je úplně jiná zkušenost. Zpočátku bude cílem trh spíše poznávat. Na druhou stranu, budeme chtít i provokovat trochu jiným přístupem či nabídkou produktů. Ze zkušenosti z Česka vím, že zákazník často neví, co chce, dokud mu to firma nedodá,“ říká Řezníček v rozhovoru pro HN. Direct začne v Polsku nejprve s prodejem autopojištění, do konce roku plánuje spustit i domácnosti. Specialitou pak bude pojištění domácích mazlíčků, které Direct v Česku začal nabízet teprve před několika týdny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč si Direct vybral zrovna Polsko.

Jaké všechny produkty chtějí v zemi nabízet a co zde plánují v oblasti aut.

Po jakých dalších trzích se Direct v Evropě porozhlíží.

Proč Řezníček vidí – zejména v Česku – tak velký potenciál v oblasti pojištění domácích zvířat.