Svérázně přistoupila Slavia pojišťovna ze skupiny miliardáře Pavla Sehnala k rozhodnutí zákonodárců, kteří od poloviny roku 2021 svěřili monopol na cestovní zdravotní pojištění cizinců Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), přesněji její dceřiné firmě Pojišťovna VZP. Do té doby tuto službu mohly nabízet i běžné komerční pojišťovny.
Slavia pojišťovna změnu zákona nerespektovala a cizince pojišťovala dál. Od České národní banky za to dostala pětimilionovou pokutu. Proti ní se odvolala k soudu, ale ten její oprávněnost minulý čtvrtek potvrdil.
A to přesto, že mezitím soudy uznaly, že monopol pro VZP byl protizákonný a poškodil její konkurenty na trhu. A po dvou letech poslanci na nátlak Evropské komise tento monopol zrušili a komerčním pojišťovnám včetně Slavie se možnost sjednávat zdravotní pojištění cizinců vrátila.
