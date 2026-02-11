Po koupi většiny v největším slevovém a zážitkovém portálu Slevomat našla česká investiční skupina Genesis Capital další cíl, tentokrát ve zdravotnictví. Získává většinu v momentálně asi největší síti center zaměřených na fyzioterapii a rehabilitaci, jimiž jen loni prošlo na 45 tisíc lidí.
Co se dočtete dál
- Proč jsou rehabilitace pro investiční fond zajímavý byznys.
- Jaké jsou plány sítě fyziocenter, jež Genesis získala.
