Po koupi většiny v největším slevovém a zážitkovém portálu Slevomat našla česká investiční skupina Genesis Capital další cíl, tentokrát ve zdravotnictví. Získává většinu v momentálně asi největší síti center zaměřených na fyzioterapii a rehabilitaci, jimiž jen loni prošlo na 45 tisíc lidí. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč jsou rehabilitace pro investiční fond zajímavý byznys.
  • Jaké jsou plány sítě fyziocenter, jež Genesis získala.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.