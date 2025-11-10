Začít investovat do sítě trampolínových center Cyberjump a vydělat na touze lidí po pohybu a zábavě v jednom vypadalo v roce 2019 jako velmi dobrý nápad. Fungující parky v Maďarsku a ambiciózní plány německého zakladatele firmy 11 Entertainment Stefana Fritsche na další expanzi ve střední Evropě přesvědčily český private equity Genesis Capital ke koupi 61 procent firmy. Pak ale přišel covid a místo každoročního otevírání tří nových parků, jejichž součástí jsou vedle různých trampolín i lezecké stěny či lanové dráhy, se tržby Cyberjumpu propadly téměř k nule.
Co se dočtete dál
- Proč je 11 Entertainment na prodej.
- Kde všude působí.
- Jaký byl přínos Genesisu.
