Začít investovat do sítě trampolínových center Cyberjump a vydělat na touze lidí po pohybu a zábavě v jednom vypadalo v roce 2019 jako velmi dobrý nápad. Fungující parky v Maďarsku a ambiciózní plány německého zakladatele firmy 11 Entertainment Stefana Fritsche na další expanzi ve střední Evropě přesvědčily český private equity Genesis Capital ke koupi 61 procent firmy. Pak ale přišel covid a místo každoročního otevírání tří nových parků, jejichž součástí jsou vedle různých trampolín i lezecké stěny či lanové dráhy, se tržby Cyberjumpu propadly téměř k nule.

