Česko-slovenská skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka se mění a chce se mnohem více otevřít externím investorům. Poté co před necelými dvěma lety pro ně spustila vlastí fondy kvalifikovaných investorů, je dalším krokem rozvoj její bankovní divize. I proto se Privatbanka aktuálně mění na Penta Bank.
A nejde zdaleka jen o název. Penta chystá s bankou komplexní expanzi. A to jak v oblasti nabízených produktů a nových trhů, tak nevylučuje ani případné akvizice. Aktivní bude zejména v Česku, kde dosud stála spíš v pozadí, ale také třeba v Polsku, v němž skupina dlouhodobě působí.
V pondělí to oznámil ředitel banky Petr Řehák, který kvůli tomu přišel do služeb Penty v loňském roce. Zkušený manažer působí v bankovnictví přes 25 let a naposledy vedl a úspěšně prodal Equa bank. Pracoval ale také pro Citibank, ČSOB nebo v ČSA.
