Komora obnovitelných zdrojů energie spočítala, že stát může v příštích pěti letech poslat bankám až osm miliard korun na úrocích, pokud se rozhodne postavit oblíbený dotační program Nová zelená úsporám na bezúročných půjčkách pro zájemce.
To, že budou půjčky bezúročné, totiž neznamená, že se bankám nebudou platit úroky. Banky o peníze nepřijdou, jen jim je namísto podpořených domácností zaplatí stát. A právě to zmíněná komora a její partnerské organizace kritizují.
Zmíněných osm miliard je mezní scénář. Kolik to nakonec bude, hodně záleží na tom, jaký bude o novou podobu programu zájem, a také na tom, jak budou nastaveny úrokové míry. U těch by mělo být jasněji už na konci května, kdy by mělo ministerstvo životního prostředí oznámit detaily nového nastavení dotačního programu a úvěrů. Jisté už naopak je, že dotační podpora zůstane jen nízkopříjmovým domácnostem.
