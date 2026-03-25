Odhadem stovky až nižší tisíce majitelů nemovitostí loni investovali čas a peníze do projektové přípravy na komplexní renovaci domů. Dělali to s vidinou možnosti využití dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Právě díky němu se v přípravách na renovaci často pustili dál, než by si jinak troufli. Nemovitost naplánovali zateplit, vyměnit u ní starý zdroj vytápění například za tepelné čerpadlo nebo si opatřit střešní solární elektrárnu. Jenže už loni začátkem listopadu se peníze v dotačním programu vyčerpaly. Ministerstvo životního prostředí ještě pod vedením lidovce Petra Hladíka příjem žádostí o dotace proto uzavřelo. Od té doby program stojí. Nový ministr Igor Červený (Motoristé sobě) nedávno představil novou podobu programu, která už ale není tak lákává a řadě domácností se do mnohých úsporných opatření bez dotací nechce.
Dotační program má být nově postaven na bezúročných bankovních půjčkách. Úroky bankám by při nich platil stát. Dotace by byly jen pro nízkopříjmové domácnosti.
Lidem, kteří už do projektů investovali, ministerstvo životního prostředí nyní nabízí alespoň částečnou kompenzaci za přípravu projektů. Zájemci se o ní musí přihlásit u Státního fondu životního prostředí ČR. Příjem žádostí, které lze podat jen elektronicky, odstartoval ve středu a běží do 15. dubna.
- Kolik je na tuto rychlou výzvu vyčleněno peněz.
- Co je k získání podpory potřeba doložit.
- Komu podpora stačit nebude a má důvod k naštvání.
