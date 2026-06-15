Islámská republika už roky staví své přežití na stavu „ani válka, ani mír“; na situaci, v níž lze ekonomické problémy připisovat sankcím a vnějšímu nepříteli, udržovat politický prostor v bezpečnostním režimu a žádat společnost, aby ve jménu „odporu“ snášela těžkosti. Právě proto tento stav, na rozdíl od rozšířené představy, v mnoha případech režimu spíše pomáhal přežít, než aby mu škodil.

Z tohoto pohledu může dohoda se Spojenými státy změnit celou rovnici. Zaprvé může zemi vyvést z vyčerpávající nejistoty a omezit výmluvy vyplývající z permanentní krize. Zadruhé se při snížení zahraničního napětí pozornost veřejnosti více než dříve obrátí k vnitřním problémům – od korupce a nekompetentnosti až po politické a společenské požadavky. Za takových podmínek se také zvyšuje možnost vzniku protestů a občanských požadavků.

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Co se dočtete dál

  • Jak přesně dohoda se Spojenými státy změní veřejné vnímání bezpečnostní hrozby?
  • Do jaké míry ústupky v jaderném programu oslabí režimní narativ o neodkladné obraně?
  • Jak mohou nové protesty ovlivnit stabilitu režimu?
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