Podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa podle průzkumů klesá, republikánskou stranu však díky tvrdému jádru příznivců MAGA ovládá suverénně. V očích této skupiny si jejich prezident připisuje jeden úspěch za druhým. Jeden aspekt je ale kontroverzní i pro část těchto jinak velmi spolehlivých voličů: to, jak Trump využívá funkci pro zbohatnutí svoje, své rodiny i některých spolupracovníků. Podezření už byla řada. Nově zveřejněné výkazy přitom ukazují, že letos se Trump a jeho blízcí zcela „odbrzdili“ i na burzách a dalších trzích, kde obchodují s nebývalou intenzitou. Shodou okolností v době, kdy prezident hýbal trhy jako žádný politik před ním.
Co se dočtete dál
- S jakými akciemi Trump letos začal nečekaně obchodovat.
- Je to střet zájmů.
- Co stačilo k obvinění prominentní demokratky ze zkorumpovanosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.