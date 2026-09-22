České firmy by si mohly v brzké době sáhnout na lukrativní zakázky na Ukrajině. Napomoci tomu má chystaná listopadová cesta ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) do země, která už pátým rokem čelí napadení ze strany Ruska. Tam by se měly posunout blíže k cíli už předjednané obchody v objemu několika miliard korun.

Havlíček pro HN uvedl, že cílem podnikatelské mise je „finalizování některých zajímavých obchodů“, blíže je však nespecifikoval. „Pracujeme na nich v posledních několika měsících a máme na dosah zajímavé investice,“ řekl.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaká bude podpora pro české firmy na Ukrajině.
  • Kolik peněz na to půjde.
  • Co na to říkají firmy.
  • Jaká je na Ukrajině čeká konkurence.