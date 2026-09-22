České firmy by si mohly v brzké době sáhnout na lukrativní zakázky na Ukrajině. Napomoci tomu má chystaná listopadová cesta ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) do země, která už pátým rokem čelí napadení ze strany Ruska. Tam by se měly posunout blíže k cíli už předjednané obchody v objemu několika miliard korun.
Havlíček pro HN uvedl, že cílem podnikatelské mise je „finalizování některých zajímavých obchodů“, blíže je však nespecifikoval. „Pracujeme na nich v posledních několika měsících a máme na dosah zajímavé investice,“ řekl.
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