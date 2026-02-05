Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po volbách prohlásil, že podpora investic z evropských peněz firmám nepůjde skrze dotace. Místo toho se použijí zvýhodněné úvěry od Národní rozvojové banky. Od začátku tohoto týdne si mohou podnikatelé sáhnout na první větší várku takového financování. Výzva míří na živnostníky a malé a střední podniky, které si mezi sebou mohou rozdělit více než pět miliard korun. Jaké podmínky musí firmy splnit, aby na financování dosáhly?
Co se dočtete dál
- Jaké firmy a živnostníci mají na zvýhodněné úvěry nárok a za jakých podmínek.
- Jaké jsou konkrétní parametry úvěrů.
- Které investice stát podpoří a kdo se do programu naopak nedostane.
- Proč jsou podle šéfa NRB Nidetzkého návratné finanční nástroje lepším způsobem distribuce evropských peněz než přímé dotace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.