Malí a střední podnikatelé se na přelomu roku dočkají ještě nadílky. Poté, co ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) minulý týden oznámil obnovení bankovních záruk pro malé firmy, od ledna navíc chystá spustit další program, který bude poskytovat investiční úvěry s nízkým úrokem. Peníze půjdou z evropských fondů, Havlíček očekává, že v obou programech by mohlo uspět kolem dvou tisíc firem.
Co se dočtete dál
- Jaké budou záruky na úvěry.
- V čem budou spočívat investiční úvěry.
- Jak reagují banky.
