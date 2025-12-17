Zemědělství po desetiletí tvořilo jednu z páteří evropské integrace. Nyní mu ale hrozí, že se ve světle současné geopolitické situace přesune na druhou kolej. „V následujících sedmi letech se musíme postupně zbavit závislosti na dotacích a dokázat se uživit tím, co vyprodukujeme,“ shrnuje předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha výzvu, před kterou evropští farmáři stojí. Právě obava z toho, jak rychle a jak bolestivě se tato změna odehraje, je jedním z hlavních motorů protestů, které se ve čtvrtek konají v Bruselu.
Co se dočtete dál
- Proč se zemědělci v Evropě znovu bouří.
- Co se má po roce 2027 změnit v zemědělských dotacích.
- Proč ani slib méně byrokracie nemusí pomoci.
