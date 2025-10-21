V létě začal platit systém, který měl po letech příprav a odkladů zavést jasná pravidla pro ochranu zemědělské půdy před erozí, jehož vznik před lety inicioval Brusel. Jenže místo klidu přišel zmatek. Pravidla jsou podle kritiků složitá a plná výjimek, metodiky vycházejí se zpožděním, zemědělci často tápou a kontrolní úřady vyčkávají. Do toho všeho přichází návrh z Bruselu, který může celý systém smést dřív, než se stihl naplno rozběhnout.
Takzvaná erozní vyhláška vychází z evropského standardu DZES 5 a určuje, jaké plodiny je možné pěstovat na svažitých a erozně ohrožených pozemcích a za jakých podmínek. Týká se především větších podniků a je navázána na čerpání zemědělských dotací.
Cesta k finální podobě pravidel byla složitá a trvala několik let. První návrh vznikl ještě za předchozí vlády a tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Původní podoba vycházela z požadavků Evropské komise, ale narazila na odpor zemědělských svazů, podle nichž byla příliš přísná, technicky komplikovaná a administrativně zatěžující.
Co se dočtete dál
- Proč kolem protierozních pravidel panuje takový zmatek.
- Hrozí, že se nový systém zruší dřív, než se stihl rozjet.
- Co nejvíc vadí zemědělcům a kdo chce pravidla úplně zrušit.
