České zemědělské univerzitě (ČZU) se občas říká „hnojárna“, podle Petra Valáška, jednoho z kandidátů na funkci rektora, tato nálepka už ale neplatí. Podle žebříku Times Higher Education (THE) World University Rankings, který byl zveřejněn na začátku října, se univerzita jako jediná v Česku posunula do vyšší pozice – umístila se společně s Masarykovou univerzitou v Brně v kategorii 601.–800. místo, což je druhé nejlepší ocenění v Česku. První je Univerzita Karlova, která se umístila o kategorii výš, mezi 401. a 500. místem. Žebříček THE na rozdíl od dalšího známého žebříčku QS hodnotí hlavně výzkum, výuku a úroveň mezinárodní spolupráce.
„Pokud chceme vychovávat kvalitní absolventy, nesmíme se bát dělat změny,“ říká v rozhovoru pro HN současný prorektor pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti. Zaměřit se chce na mnohem masivnější využití digitálních technologií, skripta už podle něj studentům nebudou stačit.
O post rektora ČZU se bude ucházet ve čtvrteční volbě spolu s dalšími třemi kandidáty. Současný rektor Petr Sklenička končí druhé volební období a znovu kandidovat nemůže. Valášek si ze všech kandidátů nejvíc zakládá na tom, že chce na fakultě ve velkém využívat umělou inteligenci. Nejen o ní mluvit, ale změnit na jejím základě celý koncept výuky.
