„Základem je včasná orientace a realisticky nastavené, ale ambiciózní cíle,“ říká Emma Emerich, ředitelka univerzitního a kariérního poradenství. Studenti jsou vedeni nejen k mediálně nejznámějším univerzitám, ale také k elitním specializovaným školám v oblasti umění, hudby nebo byznysu. Škola sleduje široké spektrum mezinárodních žebříčků, nikoli pouze ty založené na reputaci.
Podpora studentů
Součástí přípravy je práce s platformou Unifrog, která studentům umožňuje systematicky shromažďovat informace o univerzitách, plánovat další kroky a konzultovat je s rodiči i poradci. Už v šestnácti letech získávají studenti přehled o možnostech studia na Oxford a Cambridge (Oxbridge), univerzitách skupiny G5 a Russell Group, americké Ivy League, dalších předních školách v USA i na špičkových soukromých univerzitách v Evropě.
Podpora studentů probíhá po celou dobu studia. Škola pořádá univerzitní veletrhy, setkání se zástupci vysokých škol, Týden kariéry pro ročníky Year 7–12, Den kariéry pro Year 9 a Year 10 i pracovní stáže pro Year 11. Důležitou roli hrají také absolventi, kteří sdílejí své zkušenosti s uchazeči o univerzity. Do procesu jsou systematicky zapojováni i rodiče – prostřednictvím workshopů, konzultací a dnů otevřených dveří. Studenti jsou zároveň motivováni k osobním i virtuálním návštěvám univerzitních kampusů.
Individuální přístup
Součástí vzdělávací filozofie školy je i důraz na dostupnost kvalitního vzdělání. Park Lane International School proto každoročně nabízí možnost získat stipendium do IB programu, které má podpořit talentované a vysoce motivované studenty bez ohledu na jejich finanční zázemí. Stipendijní program je určen uchazečům, kteří prokazují nejen výborné studijní předpoklady, ale také schopnost dlouhodobě rozvíjet svůj potenciál v náročném akademickém prostředí.
Výběrové řízení je koncipováno jako komplexní posouzení uchazeče. Zahrnuje testování znalosti angličtiny a matematiky, logického myšlení a argumentačních schopností, stejně jako hodnocení studijní motivace a osobního přístupu ke vzdělání. Posuzuje se také to, do jaké míry může uchazeč svůj potenciál naplno využít v rámci vzdělávacích standardů a pedagogických přístupů uplatňovaných na Park Lane. Nedílnou součástí je individuální pohovor s ředitelem školy a koordinátorem studijního programu. Podrobné informace o IB stipendijním programu jsou k dispozici na www.parklane‑is.com.
Stáhněte si přílohu v PDF
Zaměřit se na to, co je důležité
Přihlášky na vysoce konkurenční univerzity vyžadují dlouhodobou přípravu, motivaci a schopnost plánovat. U studia v USA často začíná už v ročnících Year 9 a Year 10, u Oxbridge typicky v Year 11. Úspěšný uchazeč má jasno v tom, co chce studovat, zná své akademické silné stránky, rozumí finančním aspektům a dokáže své cíle přesvědčivě formulovat.
V Británii se klade důraz na vynikající studijní výsledky, vysoké IB skóre, kvalitní doporučení školy, špičkový motivační dopis a úspěch v přijímacích testech i pohovorech. V USA, Nizozemsku, Kanadě, Švýcarsku nebo třeba i ve Španělsku hrají vedle známek a testů významnou roli mimoškolní aktivity, osobní projekty, eseje a schopnost představit vlastní příběh. U ostatních přihlášek rozhoduje kombinace akademických výsledků, portfolia a precizní přípravy.
Jak ukazuje zkušenost Park Lane International School, investice do vzdělání se vyplácí především tehdy, když je promyšlená, dlouhodobá a vychází z individuálního potenciálu každého studenta.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do vzdělání.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist