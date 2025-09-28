Když začátkem června na rodinné bezové farmě Křížov pod Blaníkem sbírali Renata a Radek Vondrákovi květy bezu černého, radovali se z letošní dobré úrody. Netušili, že ji budou muset zlikvidovat kvůli pesticidům, které se k nim dostaly z postřiku sousedního pole s obilím. Sami se věnují bioprodukci, pesticidy nepoužívají. V jejich úrodě sušených květů se ale našly, a to v takovém množství, že by neprošly ani v konvenčním zemědělství, natož v tom ekologickém. Farmáři tedy museli celou letošní sklizeň květů stáhnout z prodeje. A začalo martyrium, se kterým se potýkají dodnes.
Kupodivu spor nemají ani tak se sousedním Agrodružstvem Vyšetice. Družstvo souhlasilo s tím, že se způsobená škoda, odhadnutá Vondrákovými na 1,5 milionu korun, zaplatí z jeho pojistky. Do kontroly ekologické farmy se ale po události pustila certifikační a inspekční společnost Biokont Evy Slavíkové se sídlem v Brně. Ta ekologickým zemědělcům uděluje značku BIO. U farmy našla několik pochybení a Renatu Vondrákovou, která kauzu medializovala, nyní nutí předžalobní výzvou k mlčenlivosti. Vondráková hledá zastání u ministerstva zemědělství. Požádala jej o přezkum postupu Biokontu a zahájení sankčního řízení s ním. Ministerstvo už se tím zabývá.
Co se dočtete dál
- Proč Biokont poslal Vondrákové předžalobní výzvu.
- Jak se postupu Biokontu Vondráková brání.
- Jak se ke kauze staví ministerstvo a kdy lze čekat jeho rozhodnutí.
