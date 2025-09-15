Už jsou to dva měsíce, kdy se rodinná farma Křížov Renaty a Radka Vondrákových dozvěděla šokující zprávu. V jejich úrodě sušeného květu bezu černého se našly pesticidy. V takovém množství, že by neprošly ani v konvenčním zemědělství, natož v tom ekologickém. Uvařit si z nich čaj by mohlo být zdraví škodlivé. Vondrákovi tedy museli celou letošní úrodu květů stáhnout z prodeje.
Spustilo se pátrání, odkud se pesticidy na keře bezů dostaly. Konkrétně se ve vzorcích našly fungicidy, které se aplikují proti houbovým chorobám, například na obilí. Sama farma je ovšem nepoužívá, jako ekologicky hospodařící subjekt ani nemůže. Na květy bezu se zřejmě dostaly ze sousedního pole, kde konvenčně hospodaří zemědělské družstvo. Nalezené látky Prothioconazole a Tebuconazole tam aplikuje. Jenže přímou souvislost už se prokázat nepodařilo.
Farma tak stále žije v nejistotě, zda se domůže náhrady škody. Navíc řeší problémy se společností udělující značku BIO, která se na ni zaměřila.
