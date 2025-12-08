Andrej Babiš se v úterý stane čtrnáctým premiérem České republiky. Prezident ho jmenuje poté, co Babiš minulý týden představil, jak chce vyřešit svůj střet zájmů – splnil tím podmínku, kterou mu Petr Pavel stanovil ještě před jednáním o vládě. Bez vyřešení střetu zájmů by Agrofert nemohl čerpat žádné veřejné peníze a jako premiér by tak Babiš blokoval největší část podnikání svého holdingu. Zároveň by hrozilo, že Česko bude v některých evropských programech čelit omezení či pozdržení plateb, pokud by jeho postup nebyl v souladu s pravidly EU.
Co se dočtete dál
- Jak dlouho může trvat, než stát uzná, že Babiš skutečně není ve střetu zájmů.
- Dokdy musí úřady rozhodnout, aby Agrofert nepřišel o dotace.
- A proč se SZIF ocitá mezi dvěma riziky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.