Andrej Babiš se v úterý stane čtrnáctým premiérem České republiky. Prezident ho jmenuje poté, co Babiš minulý týden představil, jak chce vyřešit svůj střet zájmů – splnil tím podmínku, kterou mu Petr Pavel stanovil ještě před jednáním o vládě. Bez vyřešení střetu zájmů by Agrofert nemohl čerpat žádné veřejné peníze a jako premiér by tak Babiš blokoval největší část podnikání svého holdingu. Zároveň by hrozilo, že Česko bude v některých evropských programech čelit omezení či pozdržení plateb, pokud by jeho postup nebyl v souladu s pravidly EU.

Co se dočtete dál

  • Jak dlouho může trvat, než stát uzná, že Babiš skutečně není ve střetu zájmů.
  • Dokdy musí úřady rozhodnout, aby Agrofert nepřišel o dotace.
  • A proč se SZIF ocitá mezi dvěma riziky.
