Rusko čekají volby do parlamentu, o jejichž výsledku je předem rozhodnuto. Přesto jsou důležité. Režim prezidenta Vladimira Putina zjistí, do jaké míry jej občané podporují a jak populární je válka proti Ukrajině. Získaná data by mohla ovlivnit kremelské rozhodování – třeba o mobilizaci. Hlasování, na které nebudou dohlížet prověření mezinárodní pozorovatelé, proběhne tento týden.

Je jasné, že v přísně kontrolovaném systému vyhraje Putinova vládnoucí režimní strana Jednotné Rusko. Otázkou zůstává, kolik hlasů opravdu získá a jaké výsledky Kreml nakonec zveřejní. „Z dostupných zpráv vyplývá, že prezidentská administrativa snížila stanovené cíle ohledně volební účasti i výsledků Jednotného Ruska. Ještě v únoru byly stanoveny na padesátiprocentní účast, respektive pětapadesátiprocentní podporu vládnoucí strany,“ konstatuje exilová analytická platforma Riddle Russia.

Jinými slovy: režim stanoví výsledky předem, přičemž plnění plánu musí zajistit gubernátoři v jednotlivých oblastech. Konečné úpravy zajistí centrum. HN nabízejí odpovědi na pět otázek, které se v souvislosti s volbami nabízejí.

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