Už podruhé během dvou týdnů polský premiér Donald Tusk varoval, že Rusko eskaluje svou válku proti Západu a že Polsko může brzo cítit dopad této eskalace. „Nejbližší týdny a měsíce budou obdobím velmi intenzivních ruských akcí. Bohužel nelze vyloučit, že se tato eskalace bude týkat také našeho území,“ řekl Tusk poté, co v neděli ruský proudový dron udeřil na ukrajinský osobní vlak jen dva kilometry od polsko-ukrajinského hraničního přechodu Dorohusk-Jahodyn. Kousek od tohoto vlaku se pohybovala jiná souprava s řadou evropských politiků a expertů, která jela z konference v Kyjevě.
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