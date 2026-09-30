Po měsících hybridní války protivník zaútočil na členskou zemi NATO, aliance aktivovala článek pět o společné obraně. Přes Česko se valí spojenečtí vojáci na východ a uprchlíci na západ. U jedné obce na Moravě havaruje vojenské nákladní auto u jezera, které je jediným zdrojem vody pro obec. Mezi oběťmi nehody, která zahrnuje i dodávku s uprchlíky, jsou mrtví. Vojáci u chaotického zásahu ztratí zbraň a místní se bojí, že ji někdo zneužije.
Přijíždějí televizní štáby, některé z nich s cílem především natočit záběry, které mají ukázat, jaký chaos v členské zemi NATO panuje. A místní lidé s obavami do kamer řeší, kde vezmou vodu pro děti a jestli se ke ztracené zbrani nedostane nějaký pošuk.
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